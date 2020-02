Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Standenbühl (ots)

Am Sonntag, den 16.02.2020 um 03:49 Uhr wurde der Polizei in Kirchheimbolanden ein verunfalltes Fahrzeug auf der L401 in Standenbühl gemeldet. Vor Ort konnte ein BMW festgestellt werden, der Unfallschäden aufwies. Eine Person befand sich jedoch nicht im Fahrzeug.

Der verantwortliche, 20 jährige Fahrzeugführer konnte aufgrund von Fahndungsmaßnahmen gegen 04:30 Uhr in Standenbühl aufgegriffen werden. Er blieb unverletzt.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

