Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Marnheim (ots)

Am Samstag, dem 15.02.2020, wurde der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden um 13:10 Uhr ein auffälliges Fahrzeug auf der L401 vor Marnheim gemeldet. Der Fahrer habe ein anderes Fahrzeug ausgebremst und würde in starken Schlangenlinien fahren. Die Beamten konnten an der Wohnanschrift der Fahrzeughalterin den verantwortlichen Fahrer antreffen. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun für diverse Straftaten verantworten.

