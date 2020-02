Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Flucht vor Polizeikontrolle

Kirchheimbolanden (ots)

Am 14.02.2020 gegen 10.25 Uhr, wollte eine Polizeistreife in Dannenfels eine Verkehrskontrolle mit einem Geländewagen durchführen. Der Fahrer des PKW hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte sein Fahrzeug im Ort auf bis zu 80 km/h. Schließlich wollte er offensichtlich den Vorteil seines geländegängigen PKWs nutzen und bog am Ortsrand auf einen Waldweg ab. Aufgrund des sehr aufgeweichten Bodens, blieb der Geländewagen nach etwa 400 Meter an einer Steigung stecken und die Streife konnte den 25-jährigen Fahrer aus dem Donnersbergkreis kontrollieren. Hierbei stelle sich heraus, dass der Fahrer den PKW kurz zuvor gestohlen hatte und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Darüber hinaus bestätigte er den Konsum von verschiedenen Betäubungsmitteln. Im PKW konnten auch noch geringe Mengen von Amphetamin sichergestellt werden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun für diverse Straftaten verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell