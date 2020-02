Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Dannenfels (ots)

Zwischen dem 12.02.20, 18:30 h und dem 13.02.20, 07:00 h wurde in die Kindertagesstätte in Dannenfels eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Fensterscheibe zu einem Büro ein und gelangten so in das Gebäude. In den Räumlichkeiten wurden verschiedene Räume betreten und Schränke durchwühlt. Es wurden Kameras und ein Laptop entwendet.

