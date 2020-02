Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Eisenberg (ots)

Am Sonntag, den 09.02.2020 kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Martin-Luther-Straße in Eisenberg.

Die 39jährige Fahrzeugführerin stellte ihren PKW auf einem dortigen Parkplatz ab.

Der flüchtige Unfallverursacher stieß vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtür gegen den geparkten PKW und versursachte somit Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

