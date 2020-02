Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Biedesheim (ots)

Zwischen dem 17.01.20, 22:00 h und dem 05.02.20, 20:15 h wurde in Biedesheim in das Sportlerheim eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwei Holztüren auf und schraubten an einem Fenster die Gitterstäbe ab. Sie gelangten durch das Fenster in das Gebäude und entwendeten mehrere Bälle, ein Hitachi Freischneidegerät, ein Handschneidegerät und einen Luftkompressor.

