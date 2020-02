Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Eisenberg (ots)

Am 04.02.20, gegen 11:40 h befuhr ein weißer Kastenwagen die Kerzenheimer Straße von der Theaterstraße aus kommend, in Richtung Marktplatz. Dabei geriet er zu weit nach rechts und beschädigte im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls melden sich unter 06352/911-0 bei der Polizei in Kirchheimbolanden.

