POL-PIKIB: Unfall mit leicht verletzter Person.

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr, kam eine Fahrzeugführerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L386 zwischen Bastenhaus und Kirchheimbolanden, in einer Kurve mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich in eine Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Pkw wurde nach der Unfallaufnahme durch einen Abschleppdienst vom Unfallort abgeschleppt.

