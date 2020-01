Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Eisenberg (ots)

Am 30.01.20, gegen 15:05 h ereignete sich in der Ramsener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 80 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr die Ramsener Straße in Richtung K 75. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er eine 51 Jahre alte Frau, die sich mit ihrem Pkw auf der Vorfahrtsstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Frau leicht verletzt wurde.

