Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Morschheim (ots)

Zwischen dem 28.01.20, 16:00 h und dem 30.01.20, 16:00 h wurde in der Kaiserstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter versuchten eine Kellertür aufzuhebeln. Als die misslang verschafften sie sich Zutritt zu der Garage und schlugen die Seitenscheibe eines Pkw BMW ein. Den Tätern gelangten aber nicht in das Fahrzeuginnere. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

