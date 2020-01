Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Dreisen (ots)

Am 29.01.20, gegen 05:51 h ereignete sich auf der B 47 ein Verkehrsunfall. Ein 40 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr die B 47 aus Richtung Dreisen in Richtung Göllheim. Auf der Tangente verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. An dem Auto entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

