Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Raub einer Handtasche

Kirchheimbolanden (ots)

Am 23.01.20, gegen 15:30 h lief eine 83 Jahre alte Frau in der Neuen Allee in Richtung Maibaum. Ein bislang unbekannter Mann kam ihr entgegen und entriss ihr die Handtasche. Anschließend lief er zu Fuß weg. Ein sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Dieser wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlanke Figur, gepflegte Erscheinung. Entwendet wurde eine braune Handtasche mit einer geringen Menge Bargeld, Bankkarte und Haustürschlüssel.

