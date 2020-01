Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Kirche bestohlen

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 18.01.20, 08:00 h und dem 20.01.20, 17:00 h wurden in der Kirche in der Neumayerstraße die Opferstöcke aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter verwendeten dazu wahrscheinlich einen Schraubendreher. Einer der vier Opferstöcke konnten so gewaltsam geöffnet werden. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde ist unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell