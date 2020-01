Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Trunkenheit im Verkehr

Kirchheimbolanden (ots)

Am 12.01.20 gegen 01:00 Uhr wurde ein Pkw in der Hauptstraße in Eisenberg (Pfalz) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel sofort deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Im Anschluss konnte bei dem 42 jährigen Fahrer ein Wert von 1,43 Promille festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

