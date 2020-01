Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Bolanden/Weierhof (ots)

Am 09.01.20, gegen 07:54 h ereignete sich in Bolanden/Weierhof ein Verkehrsunfall. Eine 32 Jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Gerbach, in Richtung B47. An der Einmündung musste sie Verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf das stehende Fahrzeug auf. Da die Fahrerin des stehenden Autos schwanger ist, wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

