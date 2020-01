Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht

Rüssingen (ots)

Am 06.01.20, gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Rüssingen und Göllheim ein Verkehrsunfall. Eine 29 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin fuhr in Richtung Rüssingen. Auf der Strecke begegnete ihr ein Traktor. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei an dem Pkw der Außenspiegel beschädigt wurde. Der Traktor entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Beschreibung des Traktors konnte die Geschädigte nicht abgeben, da auf der Strecke sehr schlechte Sichtverhältnisse durch Nebel herrschten.

