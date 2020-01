Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Oberwiesen (ots)

Am 05.01.20, gegen 22:53 h kam es zu einem Brand in der Hauptstraße. Nach ersten Ermittlungen brannte in einer Garage eine Couch und ein Hocker. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, so dass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert wurde. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

