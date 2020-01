Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus in der Silvesternacht

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht von 30.12. auf 31.12 in der Zeit von 21 - 03:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Röntgenstraße in Kirchheimbolanden ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Täter gelangten über eine eingeschlagene Fensterscheibe an der rückwärtig gelegenen Terassentür in das Objekt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

