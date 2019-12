Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Graffiti Sprayer unterwegs

Kerzenheim, Ebertsheimer Straße (ots)

Unbekannte besprühten, in der Zeit vom 27.12.2019 ,18.00 bis 28.12.2019 , 13.00 Uhr, in der Ebertsheimer Straße eine Hauswand. Anschließend zogen sie dann vermutlich weiter in die Neugasse, wo dann noch die Seitenwand eines der Gemeinde gehörenden Holzstandes und die Mauer eines Anwesens besprüht wurden.

Bei allen aufgesprühten Graffitis handelt es sich um einen orangenen Schriftzug mit einem " A"in der Mitte . An der Mauer wurde zusätzlich noch ALGERIE aufgesprüht.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

