Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, dem 24.12.2019, kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei Rüssingen. Der Fahrzeugführer befuhr einen asphaltierten Wirtschaftsweg, welcher parallel zur K69 verläuft. Dort kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend in einem Gebüsch zum Stehen. Der tatverdächtige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da er zudem alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

