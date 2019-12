Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Eisenberg (ots)

Am 17.12.19, gegen 18:30 h ereignete sich in der Kerzenheimer Straße ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr die Kerzenheimer Straße aus Richtung Marktplatz kommend. Vor dem Kreisverkehr musste er kurz verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgendes Zweirad fuhr aus ungeklärter Ursache auf das stehende Auto auf. Beide Fahrzeuge entfernten sich zunächst von der Unfallstelle, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zuhause stellte der Pkw-Fahrer einen Schaden an der Heckklappe fest. Zeugen des Vorfalles melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

