Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verfolgungsfahrt nach vorangegangenem Kennzeichendiebstahl

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstagmorgen, dem 14.12.2019, erscheint ein 18 Jähriger auf der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden um den Diebstahl von zwei an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichenschilder zu beanzeigen. Das Fahrzeug habe in der Nacht zuvor in Göllheim gestanden. Am frühen Nachmittag teilen Zeugen der Polizeiinspektion Grünstadt / Polizeiinspektion Kirchheimbolanden mit, dass gerade ein BMW von Asselheim nach Mertesheim fahren würde. An diesem PKW seien die entwendeten Kennzeichenschilder angebracht. Durch die aufgeführten Inspektion werden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung von teilweise 8 Funkstreifenwagen eingeleitet. Im Rahmen dieser Fahndung kann der BMW auf der B47 in Eisenberg festgestellt und verfolgt werden. Der BMW entzieht sich jedoch der Kontrolle in dem er mehrere Fahrzeuge auf riskante Art und Weise überholt und eine Rot anzeigende Ampelanlage überfährt. Schließlich kann das Fahrzeug zunächst ohne Insassen in der Hofeinfahrt eines Anwesens in Ebertsheim festgestellt werden. Bei Absuche des Nahbereichs können schließlich in einem nahegelegenen Feld 4 Personen festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierunter befindet sich auch der 19 jährige Fahrer. Dieser steht unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und wird zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Dem 19 jährigen wird unter anderem neben dem Kennzeichendiebstahl noch Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

