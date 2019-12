Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Polizeieinsatz in Marnheim

Marnheim (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019 kam es in der Zeit von 14:45 Uhr bis 18:20 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Marnheim zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein 24-jähriger Mann verbarrikadierte sich nach einer vorangegangener Körperverletzung in seiner Wohnung, in welcher durch die eingesetzten Polizeibeamten mehrere zugriffsbereite, gefährliche Gegenstände festgestellt werden konnten.

Der 24-Jährige wurde schließlich durch das Sondereinsatzkommando überwältigt. Es wurde niemand verletzt.

Ein Teilbereich der Hauptstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Gegen den 24-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

