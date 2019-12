Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kerzenheim (ots)

Zwischen dem 08.12.19, 06:00 h und dem 11.12.19, 15:00 h wurde in der Eisenberger Straße in ein Haus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter beschädigten eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Anwesens. In dem Haus wurden verschiedene Räume betreten. Es wurde ein Rucksack mit Kamera-Equipment und eine nicht genau bekannte Menge Bargeld entwendet.

