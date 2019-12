Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbrüche

Orbis (ots)

Am 10.12.19, in der Zeit von 17:05Uhr bis 21:30Uhr, wurde in der Straße "Hofgarten" in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen.

Im ersten Fall wurde ein Gitter eines Kellerfensters gewaltsam entfernt. Durch das Kellerfenster gelangten die bislang unbekannten Täter in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Es wurde eine Schreckschusswaffe entwendet.

Im zweiten Fall kletterten die bislang unbekannten Täter in einen Kellerschacht, schoben den Rollladen des Kellerfensters nach oben und gelangten durch Aufhebeln des Kellerfensters in das Haus. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt und ein Tresor aufgeflext. Aus dem Tresor wurden neben Bargeld, Schmuckstücken und Sammlermünzen auch zwei Schusswaffen und Munition entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell