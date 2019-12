Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Eisenberg (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019 gegen 10:07 Uhr kam es in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg auf Höhe der Hausnummer 37 zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde eine 66- jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von dem 77-jährigen PKW-Fahrer erfasst und schwer verletzt.

Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, Sachschaden an seinem mitgeführten Fahrzeug entstand nicht.

Die Fußgängerin wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

