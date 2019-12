Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Morschheim (ots)

Am 09.12.19, gegen 17:32 h ereignete sich auf der L 401 ein Verkehrsunfall. Ein 69 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr aus Richtung Morschheim kommend, in Richtung Kirchheimbolanden. Nach eigenen Angaben kam ihm auf dem Feldweg neben der Fahrbahn ein anderes Fahrzeug entgegen. Der Fahrer wurde durch das Licht des entgegenkommenden Autos geblendet, so dass er auf das rechte unbefestigte Bankett geriet und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlort. Letztlich kollidierte er mit einem Baum. Die Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

