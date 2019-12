Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 03.12.2019 teilte eine aufmerksame Spaziergängerin mit, dass unbekannte Täter in einem Waldstück zwischen Kirchheimbolanden und Dannenfels, eine größere Menge an Asbestplatten illegal entsorgt hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden ( tel. 06352-911-0 ) in Verbindung zu setzen.

