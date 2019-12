Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Kirchheimbolanden (ots)

Am 05.12.19, um 16:30Uhr, ereignete sich auf der L 401/Kaiserstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 401 aus Fahrtrichtung Ziegelhütte kommend in Fahrtrichtung Bischheimer Straße. Die 20-Jährige übersah, dass die beiden vorausfahrenden PKWs verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden PKW auf. Dadurch wurde dieser auf den vor ihm fahrenden PKW aufgeschoben. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

