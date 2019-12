Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Orbis (ots)

Am 29.11.19, zwischen 17:00Uhr-20:30Uhr, wurde in der Straße Selzgarten in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter erzeugten einen Spannungsriss im Glaseinsatz der rückwärtig gelegenen Terrassentür. Durch das entstandene Loch konnte der innenliegende Türgriff umgelegt und die Terassentür geöffnet werden. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Es wurden Bargeld, Schmuck, Kleidung und Handtaschen entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden 06352-9110 entgegen.

