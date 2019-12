Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Göllheim (ots)

Am 30.11.19, zwischen 14:30Uhr-18:30Uhr, wurde in der Gutenbergstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannter Täter hebelten die im rückwärtigen Bereich gelegene Terassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort wurden sämtliche Räume durchwühlt und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden 06352-9110 zu melden.

