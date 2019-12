Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Morschheim (ots)

Am 29.11.19, zwischen 11:30Uhr-18:45Uhr, wurde in der Kaiserstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln eines gekippten Fensters in das Haus. Nach bisherigen Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden 06352-9110 zu melden.

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

