Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kerzenheim (ots)

Am 27.11.19, gegen 12:53 h ereignete sich in der Eisenberger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 77 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Eisenberger Straße in Richtung Ebertsheim. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Hauswand einer Bäckerei und anschließend noch mit einem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten das Fahrzeug in der Nähe der Unfallstelle anhalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell