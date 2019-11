Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Müll entsorgt

Dannenfels (ots)

In der Gemarkung Trügelsbach in Dannenfels wurde in den zurückliegenden Tagen, durch bislang unbekannte Täter, ein Ölkanister mit 5 Liter Altöl illegal entsorgt. Aus dem Kanister ist kein Öl ausgetreten. Die Polizei Kirchheimbolanden (06352/911-0)bittet um Hinweise, die zur Ergreifung des Täter führen könnten.

