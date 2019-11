Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am 26.11.19, gegen 22:10 h ereignete sich in der Morschheimer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 51 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr die Morschheimer Straß, in Richtung Neumayerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen geparkten Anhänger. Anschließend drehte er sich und kam auf der gegenüberliegen Straßenseite, halb im Graben stehend, zum Stillstand. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell