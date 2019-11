POL-PIKIB: Unfallflucht

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Am 26.11.19, gegen 13:50 h ereignete sich auf der L 386 ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die L 386 aus Richtung Turbolader-Fabrik kommend, in Richtung Kirchheimbolanden. Kurz vor der Tankstelle überquerte ein Hund die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden an dem Fahrzeug entstand. Der Hund lief zu seiner Halterin. Diese verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Nach Schilderung des Unfallbeteiligten sei der Hund ein kniehoher, weißer kurzhaariger Hund. Die Halterin des Hundes habe eine beigen Parker, einen Schal, sowie eine grün-graue Mütze getragen. Zeugen, die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, melden sich unter 06352/911-0 bei der Polizei in Kirchheimbolanden.

