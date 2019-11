Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Am 26.11.19, gegen 04:59 h wurde versucht in die Gebäude einer Fahrzeugreinigungsfirma einzubrechen. Der bislang unbekannte Täter beschädigte den Zaun des Anwesens. Auf dem Gelände versuchte er mehrere Türen aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Ein Zeuge konnte den Täter beobachten und gab folgende Beschreibung ab: Sturmhaube, schwarz bekleidet mit Reflektoren, führte Rucksack mit sich. In den nähe des Geländes wurde auch noch ein Fahrrad aufgefunden, welches wahrscheinlich dem Täter zuzuordnen ist. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Fahrrad geben können, werden gebeten, sich unter 06352/911-0 bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

