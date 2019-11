Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 21.11.19, 18:00 h und dem 25.11.19, 10:00 h wurde in der Schloßstraße in ungenutzte Geschäftsräume eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf. In dem Gebäude wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar.

