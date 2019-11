Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kirchheimbolanden (ots)

Am 16.11.2019, zwischen 02:20 h und 03:10 h wurde in das Tierheim eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst die Fensterscheibe der Eingangstür gewaltsam einzuschlagen. Als dies missglückte, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und gelangten in den Vorraum. Dort scheiterten sie erneut, bei dem Versuch die Haupteingangstür aufzubrechen. Es blieb beim Versuch.

