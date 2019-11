Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Schulrucksack entwendet

Eisenberg, Am Marktplatz (ots)

Am 12.11.2019, gegen 07.15 Uhr stellte eine Schülerin ihren schwarzen NIKE-Schulrucksack an der Haltestelle "Am Marktplatz" ab und ging schnell in eine Bäckerei. Als sie zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihr Rucksack entwendet wurde.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder jemanden danach mit dem Rucksack gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

