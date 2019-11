Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Eisenberg (ots)

Zwischen dem 13.11.19, 14:30 h und dem 14.11.19, 16:00 h wurde Im Böhling in ein Wohnhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf noch geklärte Weise in die Kellerräumlichkeiten des Anwesens. Dort versuchten sie eine Metalltür aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. An der Tür entstand Sachschaden. Entwendet wurde nicht.

