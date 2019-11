Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am 11.11.19, gegen 18:40 h ereignete sich in der Kupferbergstraße ein Verkehrsunfall. Ein 67 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr die Kupferbergstraße in Richtung Dr.-Kurt-Schumacher-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf die Gegenspur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs, sowie Fahrer und Beifahrer des entgegenkommenden Autos wurden verletzt und mussten zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 67-jährigen Fahrer ergabt ein Wert von 1,73 Promille. Es wurde ein Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

