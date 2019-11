Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht

Ramsen (ots)

Am 09.11.2019, zwischen 10:15 h und 10:25 h ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße und beschädigte einen am rechten Fahrzeugrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt.

