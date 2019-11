Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 06.11.19, 22:00 h und dem 07.11.19, 11:15 h wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in einen Imbiss eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch die unverschlossene Kellertür in das Anwesen. Dort wurde eine verschlossene Tür aufgehebelt. In den Räumlichkeiten wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

