Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Eisenberg (ots)

Am 06.11.19, gegen 17:42 h ereignete sich auf der L 395 ein Verkehrsunfall. Ein 18 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr von Eisenberg in Richtung Ebertsheim, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW 3er verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einem Geländer. Alle vier Insassen des Fahrzeugs wurden verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Unfallursache war nach ersten Erkenntnissen nicht angepasste Geschwindigkeit.

