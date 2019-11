Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 05.11.19, gegen 11:15 h ereignete ich in der Vorstadt ein Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Vorstadt aus Richtung Marnheimer Straße. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug beschädigte er dieses und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete diesen Vorfall, so dass das unfallverursachende Fahrzeug ermittelt werden konnte.

