Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus in Rüssingen

Kirchheimbolanden (ots)

Am 03.11.2019 in der Zeit von 15:15-16:07 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Adolf-v.-Nassau-Straße ein. Im rückwärtigen Bereich hebelten die Täter die Terassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Die Eigentümer befanden sich zum Zeitpunkt der Tat nicht im Haus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

