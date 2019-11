Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Anwesen in Einselthum

Kirchheimbolanden (ots)

Am Abend des gestrigen Tages, Samstag, den 02.11.2019, kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in Einselthum. Der Täter hebelte die Terassentür auf und kam auf diesem Weg ins Haus. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht abschließend beziffert werden.

