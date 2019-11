Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand in Einfamilienhaus

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, dem 02.11.2019, kam es gegen 20:15 Uhr in Kriegsfeld zum Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Es entstand Gebäudeschaden, Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die nachfolgenden Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

