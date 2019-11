Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Kriegsfeld

Kirchheimbolanden (ots)

Am 31.10. gegen 21 Uhr wurden zwei unbekannte männliche Personen durch einen Nachbarn bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, Kriegsfeld, Am Sonnenberg, beobachtet. Durch verständigte Angehörige wurde das Anwesen unmittelbar aufgesucht, wodurch die Täter aufgeschreckt wurden. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute fußläufig in Richtung Ortsmitte. Im Bereich Steinbrunnen verlor sich dann ihre Spur. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

